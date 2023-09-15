Bursa'da Tramvaya Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Bursa'da tramvaya silahla ateş eden Bilal Koyuncu (41), polis ekiplerince 150 güvenlik kamerasındaki 800 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Olay anında alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Eylül'de saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Baran E. ile cadde üzerinde yürüyen Bilal Koyuncu, belinden çıkardığı silahla yanından geçen tramvaya ateş etti. Camın kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi. Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin Bilal Koyuncu olduğunu tespit etti. Koyuncu ile arkadaşı Baran E., polis ekiplerince evlerine düzenlenen operayonla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu, ateş açtığını ve o anları hatırlamadığını söyleyen Bilal Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı Baran E. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşı ile birlikte yürüyen Bilal Koyuncu'nun yanından geçen tramvaya, belinden çıkardığı silahla ateş ettiği görüldü.