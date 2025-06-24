Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuk

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, seyir halindeki tramvayın arkasında tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasında tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir genç, kendi canını tehlikeye atarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutundu. Bir süre bu şekilde seyreden gencin tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
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