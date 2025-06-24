Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Seyahat

Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Seyahat
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Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasında tutunarak seyahat eden bir gencin tehlikeli anları amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasında tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir genç, kendi canını tehlikeye atarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutundu. Bir süre bu şekilde seyreden gencin tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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