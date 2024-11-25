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Bursa'da Traktör Sulama Kanalına Uçtu, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Traktör Sulama Kanalına Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 69 yaşındaki Abdullah Bulamacı'nın kullandığı traktör kontrolden çıkarak sulama kanalına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Kazada traktörün yaşlı sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Çakırlı altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırlı Mahallesinde yaşayan Abdullah Bulamacı (69) kendisine ait 16 H 0657 plakalı traktörü ile bahçesinde çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Orhangazi-İznik karayolunda seyir halinde olan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına çarptı. Traktörden düşerek yaralanan Abdullah Bulamacı'yı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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