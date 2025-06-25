Bursa'da Traktör ile Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'da Traktör ile Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile çekici çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde traktör ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.45 sıralarında Harmanlı Mahallesi yakınlarında, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan Mehmet Emin A.'nın kullandığı 33 AZT 075 plakalı çekici, Hüseyin Ş. (64) yönetimindeki 16 TM 750 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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