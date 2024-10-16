Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Traktör ile Çarpışan Otomobil Metrelerce Sürüklendi, 1 Yaralı

Bursa'da Traktör ile Çarpışan Otomobil Metrelerce Sürüklendi, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik ilçesinde traktörle çarpışan bir otomobilin sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yola saçılan zeytinler trafiği aksattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin metrelerce sürüklendiği kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün römorkunda bulunan zeytinler yola saçıldı.

Kaza, Eşrefzade Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 ABS 222 plakalı otomobil sürücüsü, 16 SU 258 plakalı traktörü sollamak istediği sırada traktöre çarptı. Kazada otomobil metrelerce sürüklenirken, traktörün römorkunda bulunan zeytinler yola saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1 kişi ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından yola yayılan zeytinler, trafiğin kısa süreliğine aksamasına neden oldu. Bölgeye intikal eden ekipler, yoldaki zeytinleri temizleyerek trafiğin tekrar normale dönmesini sağladı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Olaylar Tarım İznik Hukuk bursa Yaşam Kaza

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.