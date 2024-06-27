Bursa'da traktör devrilmesi: 4 orman işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde traktör devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 orman işçisi yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesim alanındaki yamaca çıkan Eyüp Ü. (40) yönetimindeki 16 BIG 725 plakalı traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve traktör üzerindeki orman işçileri Süleyman A. (56), Furkan A. (17) ve Seyfettin Ş. (29) yaralandı. Yaralılar orman işçileri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA