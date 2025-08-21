Bursa'da Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsa Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp U. (43) yönetimindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak çukura devrildi. Devrilen traktörden düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardımına koştu.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA