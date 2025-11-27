Bursa'da Traktör Devrildi: İki Yaralı
İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hayriye mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Sürücü Zafer S. (40) yönetimindeki 16 AJD 642 plakalı traktör, ormanlık alanda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün römorkundan düşen Mustafa B.(19) ve Anıl S.(17) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. - BURSA
