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Bursa'da Traktör Devrildi: 6 Yaralı

Bursa'da Traktör Devrildi: 6 Yaralı
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Bursa'da servis aracından indirilen öğrenciler, bir traktöre bindi. Traktör devrildi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da servis aracından indirilen öğrencilerin otostop çekerek bindiği traktör devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, köylerinden Büyükorhan ilçesinde bulunan okula gitmek için ortaokullu öğrencilerin de bulunduğu servise bindi. İddiaya göre, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması sebebiyle ilçe girişinde polis çevirmesi olduğu bilgisi üzerine, çevirmeye gelmeden öğrenciler servisten indirildi.

Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın (65) kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Ambulanslarla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan İsmail Tekin'in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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