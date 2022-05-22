Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü - Haberler

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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Uslu (60), 16 KBN 90 plakalı traktörüyle tarlasına giderek otları biçmeye başladı. Biçme işlemi yaparken meyilli tarlada kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörü kaldırarak cenazeyi çıkardı. Sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiği tespit etti. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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