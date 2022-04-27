Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keles'in Karaardıç Mahallesi'nde tarlasından traktörü ile evine dönen iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. 16 ARH 011 plakalı traktörü kullanan 70 yaşındaki N.A. kazada yaralanırken, yanında oturan M.D. (75) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Keles, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title