Bursa'da Traktör Altında Kalan Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Bursa'da Traktör Altında Kalan Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörün altında kalan 68 yaşındaki Süheyla A. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlunun kullandığı traktörün altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Eymir Mahallesi'ndeki tarla yolunda meydana geldi. Deniz A. yönetimindeki 16 AY 262 plakalı traktör çukura girdiğinde dengesini kaybeden Süheyla A. (68) traktörden düştü. Yere düşen kadının üzerinden traktörün tekerleği geçti. Ağır yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
