Bursa'da Trafoda Yangın: Alevler Meyve Kasalarına Sıçradı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafoda başlayan yangın, meyve kasalarının bulunduğu alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bursa'da trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, trafonun hemen yanında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alana da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

