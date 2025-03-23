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Bursa'da Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı

Bursa'da Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı
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Bursa-Ankara Yolu üzerinde bir sürücü, trafikten kaçmak amacıyla kaldırıma çıkarak ilginç anların kaydedilmesine sebep oldu. O anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'da bir sürücü, trafikten kaçmak için aracıyla kaldırıma çıktı. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, trafikten kaçmak için yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı. Bir süre kaldırımda ilerleyen sürücü, daha sonra yola indi. İlginç anlar amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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