Bursa'da trafikte yumruk yumruğa kavga eden sürücüler vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kentte iki sürücü arasında trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek yola devam etti. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarla izlediği o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi. - BURSA