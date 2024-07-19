Bursa'da trafikte yan şekilde seyreden kamyon tehlike saçtı

Bursa'da trafikte yan şekilde seyreden kamyon, zaman zaman devrilme tehlikesi atlattı. Diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan şekilde seyreden kamyonu gören diğer sürücüler, gözlerine inanamadı. Zaman zaman devrilme tehlikesi atlatan kamyonu görenler dönüp bir daha bakarken o anlar kamera ile kaydedildi. - BURSA