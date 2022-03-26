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At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi Bursa'da trafikteki diğer insanların canını tehlikeye atarak at arabası ve otomobilde tonlarca yük taşıdılar.

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da trafikteki diğer insanların canını tehlikeye atarak at arabası ve otomobilde tonlarca yük taşıdılar.

Tehlikeli taşımacılık merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda kameralara kaydedildi. Otomobilde diğer insanların canını tehlikeye atarak tonlarca yük taşıyan kişi, pes dedirtti. Diğer bir görüntüde ise Bursa'nın en işlek ana yolunda at arabası trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden yolunda ilerleyen at arabası, herkesin yüreğini ağzına getirirken, yaşanan anlar ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

At arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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