Haberler

Bursa'da Trafikte Tehlikeli Anlar: Sürücüler Makas Atarak Şerit Değiştirdi

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bazı sürücülerin trafik akışında makas atarak ve tehlikeli bir şekilde şerit değiştirmesi bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Bu durum hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

Bursa'da makas atan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücüler kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Yoğun trafikte ilerleyen bazı sürücülerin makas atarak şerit değiştirdiği ve yüksek hızla manevra yaptığı anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Araçların kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi, hem kendi can güvenliklerini hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attı. - BURSA

