Bursa'da Trafikte Tehlikeli Anlar: Sürücüler Makas Atarak Şerit Değiştirdi

Bursa'da makas atan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücüler kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Yoğun trafikte ilerleyen bazı sürücülerin makas atarak şerit değiştirdiği ve yüksek hızla manevra yaptığı anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Araçların kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi, hem kendi can güvenliklerini hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attı. - BURSA