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Bursa'da Trafikte Tehlikeli Anlar Kameralara Yansıdı

Bursa'da Trafikte Tehlikeli Anlar Kameralara Yansıdı
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Bursa'da bazı vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak kamyonetlerin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafik ihlalleri ve otomobilin arızalı kapısını ip ile kapatmaya çalışan sürücü gibi tehlikeli anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafikte tehlikeli anlar kamerada: Kimi kamyonetin arkasına asıldı, kimi kapısı açık otobana çıktı

Kurallar Hiçe Sayıldı

BURSA - Bursa'da kimi vatandaşlar canlarını hiçe sayarak kamyonetlerin arkasına tutunarak yolculuk yaparken, kimi sürücüler ise kırmızı ışık ihlaliyle kazaya davetiye çıkardı. En dikkat çeken görüntülerden biri ise otobanda seyir halindeyken arızalanan kapısını ip yardımıyla kapatmaya çalışan bir sürücüye aitti.

Bursa'nın farkı noktalarındaki trafik terörü kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir gurup gencin kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk yaptığı anlar kameraya yansırken, başka bir mevkide ise bazı gençlerin kendini camdan sarkıtarak yolculuk yaptığı görüldü. Bir başka görüntü de ise kırmızı ışığı hiçe sayan sürücü, yaya geçidinden geçen kişiye aldırış etmeden gaza bastı. En dikkat çeken görüntülerden biri ise arızalı kapısını ip yardımıyla kapatmaya çalışan bir sürücünün otobanda ilerlemesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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