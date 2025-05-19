Bursa'da Trafikte Tavus Kuşu Şaşırttı

Bursa'da Trafikte Tavus Kuşu Şaşırttı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, trafikte karşısına çıkan tavus kuşuna hayret etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Bursa'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, yolda karşısına çıkan tavus kuşunu görünce şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde sokak aralarında ilerleyen bir sürücü, yol ortasında dolaşan tavus kuşunu fark edince aracını yavaşlattı. Egzotik görünümüyle dikkat çeken kuş, bir süre yolda ilerledikten sonra yol kenarına doğru yöneldi. O anları kayda alan sürücünün şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştığı anlar ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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