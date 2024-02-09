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Bursa'da trafikte tartışma yaşayan sürücüler kavgaya tutuştu

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Bursa'da motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma trafik ışıklarında kavgaya dönüştü. Kavga anı çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

Bursa'da trafikte tartışma yaşayan sürücüler ışıklarda durunca kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga esnasında araçta hasar da oluştu

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma trafik ışıklarında durunca kavgaya dönüştü. Motosikletten inen sürücü aracın ön camına arka arkaya vurup kırmak isteyince araç sahibi de aşağı inip kavgaya tutuştu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince taraflar sakinleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Osmangazi Kavga Bursa Olaylar Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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