Bursa'da trafikte tartışma yaşayan sürücüler kavgaya tutuştu

Bursa'da trafikte tartışma yaşayan sürücüler ışıklarda durunca kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga esnasında araçta hasar da oluştu

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma trafik ışıklarında durunca kavgaya dönüştü. Motosikletten inen sürücü aracın ön camına arka arkaya vurup kırmak isteyince araç sahibi de aşağı inip kavgaya tutuştu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince taraflar sakinleştirdi. - BURSA