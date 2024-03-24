Bursa'da trafikte tartışan şoförler birbirine girdi

Bursa'da akan trafiğe aldırış etmeden böyle birbirlerine girdiler

BURSA - Bursa'da 2 şoför, trafikte tartışmaya başlayınca akan trafikte otomobillerinden inerek birbirine girdi.

Olay, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte sözlü tartışan iki şoför, akan trafiği umursamayarak otomobillerinden inerek birbirine girdi. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen öfkeli iki sürücü saniye saniye amatör kameraya yansıdı.