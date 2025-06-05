Bursa'da Trafikte Sinir Krizi: Kadın Sürücüyü Korkutacak Olay

Bursa'da Trafikte Sinir Krizi: Kadın Sürücüyü Korkutacak Olay
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Bursa'da Trafikte Sinir Krizi: Kadın Sürücüyü Korkutacak Olay
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Bursa'da bir erkek sürücü, sinyal vermediği gerekçesiyle kadın sürücünün önünü kesip aracına zarar verdi. Olay anı kameraya yansırken, kadın sürücü panik yaşadı.

'Sinyal vermedin' diyerek sürücünün önünü kesip camı yumrukladı

BURSA - Bursa'da 'sinyal vermedi' diye kadın sürücünün önünü kesip araçtan inen saldırgan cama vurup korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kadın sürücünün sinyal vermediğine sinirlenen başka bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında duran otomobilin önünü kesip araçtan aşağı indi. Kadın sürücünün kullandığı otomobilin önünü kesen saldırgan "Sinyal ver, sinyal" diyerek cama vurdu. Panik dolu anlar yaşayan sürücü ve arkadaşı o anları kayda alırken, öfkeli adam bir süre sonra aracına binip yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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