Bursa'da trafikte çıkan kavgada duba fırlatıldı

Bursa'da trafikte tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri yol kenarındaki dubayı kavga ettiği kişinin kafasına fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da trafikte tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri yol kenarındaki dubayı kavga ettiği kişinin kafasına fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde trafikte tartışma yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine yumruk atıp duba savurdu. Ortalığı adeta boks ringine çeviren kalabalığı polis ekibi güçlükle ayırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan, Nilüfer ilçesinde Balkan Panayırı konseri sonrası aralarında tartışma çıkan gençler bıçaklı kavgaya tutuşup kendilerini ayıran polise saldırdı. Polis, şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. - BURSA