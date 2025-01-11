Bursa'da Trafik Uygulamasında Kaçışlar ve Sabır Sınavı

Bursa'da trafik polislerinin yaptığı uygulamayı gören bazı sürücüler gaza basıp kaçtı, kimi ehliyetsiz, kimi de alkollü çıkarken, sabır sınavı kameralara yansıdı.

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulamayı fark eden bir sürücü kiraladığı aracı ekiplerin üzerine sürüp kaçarken, alkollü bir sürücü polisi görünce araçtan inip telefonla konuşmaya başladı. Bir başka sürücü ise 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yemesine rağmen, direksiyon başında yakalandı. 18 bin lira idari ceza uygulanan sürücü ekiplerle pazarlık yapmaya çalışırken, sabır sınavı kameralara basın mensuplarının kamerasına anbean yansıdı. - BURSA