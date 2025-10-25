Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Önünü Kestikten Sonra Kameraya Yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte tartışan iki sürücüden biri, diğerinin önünü keserek tehlikeli bir durumda ilerledi. O anlar arka plandaki sürücü tarafından kaydedildi.
Bursa'da tartıştığı sürücünün önünü keserek yol vermeyen otomobil kameralara yansıdı.
Olay, Bursa'da Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan iki sürücü tartıştı. 16 MC 5393 plakalı otomobilin sürücüsü ise tartıştığı sürücünün önünü keserek ilerledi. Trafiği de tehlikeye atan sürücünün görüntüsü arkadaki sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa