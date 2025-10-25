Bursa'da Trafik Tartışması: Sürücü Önünü Kestikten Sonra Kameraya Yakalandı

Bursa'da tartıştığı sürücünün önünü keserek yol vermeyen otomobil kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'da Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan iki sürücü tartıştı. 16 MC 5393 plakalı otomobilin sürücüsü ise tartıştığı sürücünün önünü keserek ilerledi. Trafiği de tehlikeye atan sürücünün görüntüsü arkadaki sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA