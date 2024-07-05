Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Trafik Polisine Saldıran Sürücü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ehliyetine el konulan bir sürücü, ters yönden gelip polislerin kontrol noktasına takıldı. Trafik polisinin dur ihtarına uymayan sürücü trafik polisini ezmeye kalkıştı, kaçtı. Polisin yere düşmesi ve ölümden dönmesi İHA kamerasına yansırken, yakalanan sürücüye 130 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da ehliyetine el konulan bir sürücü, ters yönden gelip polislerin kontrol noktasına takıldı. Trafik polisinin dur ihtarına uymayan sürücü trafik polisini ezmeye kalkıştı, kaçtı. Polisin yere düşmesi ve ölümden dönmesi İHA kamerasına yansırken, yakalanan sürücüye 130 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da kural ihlali yapan ve alkollü yola çıkanlara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzurunu sağlıyor.

Dün gece de alkollü sürücülere karşı denetim yapan polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan aracın önünü kesti. Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan mini kamyonet sürücüsü; manevra yaptı, ters yöne girerek kaçmak istedi. Önünü kesen polisin ısrarla 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen gaza basan sürücü polisi ezip geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Ekipler ehliyeti olmadığı için kaçan sürücünün peşine düştüler. Sürücü kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücüye peş peşe drift yapmak, ters yöne girmek ve 'dur' ihtarına uymamaktan 130 bin lira idari ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu için kaçtığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Bursa Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Bakmadan Geçme

5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl? 5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
Ateş suikastında dikkat çeken 'Minibüs' ayrıntısı! Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek uzaklaştı

Ateş suikastında dikkat çeken "Minibüs" ayrıntısı! Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek uzaklaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title