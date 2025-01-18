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Bursa'da Trafik Magandalığı: Makas Atan Araç Kamera Kaydına Yansıdı

Bursa'da Trafik Magandalığı: Makas Atan Araç Kamera Kaydına Yansıdı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücünün seyir halindeki diğer araçların yıkımına aldırmadan makas atması, araç içi kamerasına yansıdı. O anlar, tehlikeli trafik magandalığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'da seyir halindeyken makas atan trafik magandası saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 NS plakalı otomobil, seyir halinde olan diğer sürücülerin canını hiçe sayarak makas attı. Tehlikeli anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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