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Bursa'da Trafik Magandaları Kazaya Neden Oluyordu

Bursa'da Trafik Magandaları Kazaya Neden Oluyordu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2 aracın yoğun trafikte makas atarak ilerlemesi anında bir kaza tehlikesi yaşandı. Sürücüler son anda çarpışmaktan kurtulurken, magandalar hızla gözden kayboldu.

Bursa'da 2 aracın yoğun trafikte makas atarak ilerlemesi, kazaya davetiye çıkardı. Sağ şeritteki araca çarpmaktan son anda kurtulmalarına rağmen, hızla trafikte ilerleyen magandalar gözden kayboldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan şehir merkezine doğru ilerleyen araçların arasında hızla gitmeye çalışan 2 sürücü, trafiği tehlikeye soktu. En sağ şeritten kendi halinde ilerleyen ticari kamyoneti son anda gören otomobil sürücüsü, kendini sola atmasıyla kurtuldu. Ancak arkasından hızla gelen diğer ticari de makasa girince herkesin yüreği ağzına geldi. İki araçta çarpmaktan son anda kurtulurken, ilerleyen trafiğin içerisinde gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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