Bursa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Kaçtı

Bursa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Kaçtı
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İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve arkadaşları gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. (14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahsa çarpıp 60 metre sürükledi. Yere düşen adam feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Ölen adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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