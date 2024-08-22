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Bursa'da trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç tarlaya uçtu ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesi Orhangazi-İznik yolu üzerinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi-İznik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 41 AAG 539 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün idaresinden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa İtfaiye trafik İznik bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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