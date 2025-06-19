Bursa'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 5 Kişi Yaralı

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Bursa'da meydana gelen bir trafik kazasının ardından çıkan kavgada, 5 kişilik bir aile bıçakla yaralandı. Kaçan saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik kazası sonrası bıçaklı dehşet: 5 kişilik aile hastanelik oldu

BURSA - Bursa'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada 5 kişilik aile bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan ve yanındakiler kısa sürede yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi yönüne seyir halinde olan Metin E. idaresindeki 16 RG 955 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.A., yanındaki bıçakla otomobil sürücüsü Metin E. ile eşi Ayşe E. ve çocukları Hüseyin (18), Halil ile Suat E.'yi bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Metin E. ile oğlu Hüseyin E.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü F.A. ile yanındaki eşi T.A. ve M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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