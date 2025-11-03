Bursa'da Trafik Kazası: Sola Dönüş Yapan Araç Kontrolden Çıktı

Bursa'da sola dönüş yapmak istediği sırada kontrolden çıkan bir otomobil önce otomobile ardında da orta refüje çarparak durabildi.

Kaza, gece saat 01: 00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi, Acem Reis Camii önünde meydana geldi. 16 AUS 306 plakalı otomobilin sürücüsü, sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen 16 BRL 740 plakalı otomobile solundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BRL 740 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu. Otomobil, refüjdeki tabela ve direğe yan kısmıyla çarparak durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. - BURSA