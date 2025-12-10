Bursa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ramazan M., önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. 16 BTM 040 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ramazan M., önünde ilerleyen 12 AAK 123 plakalı otomobilin ani fren yapması sonucu duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön tekeri yamulurken, sürücü Ramazan M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa