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Bursa'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı
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Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet önündeki otomobil akaryakıt istasyonuna girerken fren yaptı ve motosiklet devrildi. Sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet önünde seyir halinde olan otomobil akaryakıt istasyonuna girmek isteyince çarpmamak için frene basınca devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza dün saat 13.15 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Arapzade Mahallesi Yalova caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Halil B. (42) idaresindeki 16 BHH 335 plakalı motosiklet Yalova caddesi üzerinde seyir halindeyken, önünde seyir halinde olan 77 ACP 275 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girdiği esnada fren yapınca kayıp devrildi.

Hafif yaralandı

Devrilen motosiklet sürücüsü Halil B. Hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. ilk müdahalesi burada yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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