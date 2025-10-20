Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kamyon sürücüsü yaralanırken, otomobildeki diğer yolcular kazayı hafif atlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki 16 ZM 390 plakalı kamyon ile İ.E. idaresindeki 77 ADM 724 plakalı otomobil çarpıştı. İddiaya göre 77 ADM 724 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada, kamyonun yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan sürücü İ.E. ve iki kadın kazayı burnu kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.