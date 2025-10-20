Bursa'da Trafik Kazası: Kamyon ile Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki 16 ZM 390 plakalı kamyon ile İ.E. idaresindeki 77 ADM 724 plakalı otomobil çarpıştı. İddiaya göre 77 ADM 724 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada, kamyonun yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan sürücü İ.E. ve iki kadın kazayı burnu kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yusuf S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA