Bursa'da Trafik Kazası: İki Yarım Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve görüntüler kaydedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletin iş yerine girmek üzere manevra yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi Göl Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir fabrikadan mesaisini tamamlayarak çıkan Furkan V. (24) yönetimindeki 16 BDD 560 plakalı motosiklet, trafikte yoğunluk nedeniyle yavaşlayan araçların arasından ilerleyerek emniyet şeridini kullandı. Bu sırada karşı yönden gelen ve yol üzerindeki bir iş yerine girmek için dönüş yapan Vahdettin A. (40) idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobille çarpıştı.

30 metre savruldular

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Furkan V. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer E. (22) yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarpma anı ve sürücülerin metrelerce savrulması net şekilde görülüyor. - BURSA

