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Bursa'da Trafik Kazası: İki Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ticari araç ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, araçta sıkışarak kurtarılmayı bekledi.

Bursa'da ticari araçla karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan iki kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Ç. 16 N 7492 plakalı aracıyla tramvay yolunda seyrederken, karşı yönden gelen Harun D. idaresindeki 34 BAY 078 plakalı aracın çarpmasıyla savruldu. Kazanın şiddetiyle, otomobilde bulunan Hatem Ç. ile Hatice A. araç içinde sıkıştı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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