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Bursa'da Trafik Kazası: İki Yaralı

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Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, 25 yaşındaki sürücü Oğuzhan Karakoç'un kontrolündeki otomobil bariyerlere çarptı. Olayda sürücü ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Turanköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Oğuzhan Karakoç (25) yönetimindeki 16 BJT 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çıkan bariyer aracın motor kısmından girip bagaj kısmından dışarıya çıktı. Kaza sonucu olay yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki arkadaşı Onur Şimşek (30) ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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