Bursa'da Trafik Kazası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı araçta bulunan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Kazanın sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı araçta bulunan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Akpınar (35) idaresindeki otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Tuğba Akpınar ve kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kardeşin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettikleri belirlendi. Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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