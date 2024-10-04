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Bursa'da Trafik Kazası: Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletli 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bisikletli çocuğa çarptı. Kazada 12 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.(42) idaresindeki 16 BHE 745 plakalı otomobil Trafik Büro Amirliği yanındaki yan yolda seyir halindeyken cadde üzerinde bisikleti ile giden M.D. (12) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisikleti ile birlikte kaldırım kenarına savrulan ve buradaki park halindeki bir otomobile de çarpan M.D. ağır yaralandı. Kazayı fark eden Trafik Büro Amirliği'ndeki görevli polisler yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini burada yaptığı M.D.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuk burada tedavi altına alındı. Polis otomobil sürücüsü H.Ş.'yi gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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