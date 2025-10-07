Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeki tır ile elektrik panosuna çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Serbest Bölge Liman ve Fabrikalar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal B. (30) idaresindeki 16 AET 014 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tır ile elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç orta refüje savrulurken, sürücü Serdal B. otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemlik itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 acil sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

