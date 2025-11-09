Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı

Bursa'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde alkollü bir sürücünün motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazadan sonra sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Kestirme Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, çarpmanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan 16 BHU 745 plakalı motosikleti kullanan Abdullah K. (28), arkasında bir yolcuyla birlikte ilerlediği sırada, arkadan gelen 06 JRD 69 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi yola savrularak metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Her iki yaralının da kask takılı olması, olabilecek bir faciayı önledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah K.'nın tedavisi olay yerinde yapılırken, artçı olarak bulunan yolcu tedavisi için Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Abdullah K., ifadesinde çarpan aracın sürücüsünün kaza sonrası kısa bir süre durduğunu, camdan kendilerine baktığını ancak ardından hızla uzaklaştığını belirtti. Ayrıca sürücünün elinde alkol şişesi gördüğünü ve aracın içindekilerin alkollü olduğunu iddia etti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin plakası ve eşkali üzerinden araştırma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 382.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.