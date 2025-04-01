Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İstanbul Yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İstanbul Yolu üzerindeki Osmangazi ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis aracı, bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, araçtaki 6 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere sevk etti. Kazanın ardından, Bursa-İstanbul yolu üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA