AK Partili meclis üyesine yapılanlara Erdoğan'dan sert tepki

CHP'li belediyedeki saygısızlığa Erdoğan ateş püskürdü
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek

Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla bir otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'de Gemiç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Murat A. (64) idaresindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Yasin E. (32) idaresindeki 16 AYZ 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile diğer otomobilde bulunan sürücü Yasin E., eşi Cennet E.(32) çocukları 9 yaşındaki İlknur E. ile 5 yaşındaki Erim E. yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

DEM heyeti AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu
img

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler
img

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak

Trump'ın golf sahasını mahvettiler! Yazılanlar ABD liderini çileden çıkaracak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.