Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
İnegöl'de meydana gelen kazada 4 yaşındaki Aras C. isimli çocuğa otomobil çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı, durumu iyiye gidiyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin, caddeye koşarak çıkan 4 yaşındaki çocuk çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza dün 13.00 sıralarında Huzur mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Maşallah Y.(32) yönetimindeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, yola çıkan 4 yaşındaki Aras C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ailesi tarafından kendisine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

