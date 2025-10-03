Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, Çekici Sürücüsü Sıkıştı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, Çekici Sürücüsü Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir traktör taşıyan çekici ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve çekici sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi-İznik Güney yolu Gölyaka mahallesi virajında meydana gelen trafik kazasında traktör taşıyan bir çekici ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çekicinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çekici sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ertuğrul Çakır (60) idaresindeki 16 F 8512 plakalı traktör yüklü bir çekici Orhangazi'den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Gölyaka mahallesi girişindeki virajda karşı yönden gelmekte olan Reis Ülgen (40) idaresindeki 35 BPN 769 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çekici sürücüsü araç içinde sıkıştı

Kazada çekici sürücüsü Ertuğrul Çakır araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevkedildi. yaralılardan kamyonette bulunan sürücü Reis Ülgen ile birlikte kardeşleri Alaattin Ülgen ((45) ve Mehmet Ülgen (38) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Çekici içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık gayreti sonrasında araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Trafik kapandı

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik Güney yolu trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.