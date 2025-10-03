Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, Çekici Sürücüsü Sıkıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi-İznik Güney yolu Gölyaka mahallesi virajında meydana gelen trafik kazasında traktör taşıyan bir çekici ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çekicinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çekici sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ertuğrul Çakır (60) idaresindeki 16 F 8512 plakalı traktör yüklü bir çekici Orhangazi'den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Gölyaka mahallesi girişindeki virajda karşı yönden gelmekte olan Reis Ülgen (40) idaresindeki 35 BPN 769 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çekici sürücüsü araç içinde sıkıştı

Kazada çekici sürücüsü Ertuğrul Çakır araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevkedildi. yaralılardan kamyonette bulunan sürücü Reis Ülgen ile birlikte kardeşleri Alaattin Ülgen ((45) ve Mehmet Ülgen (38) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Çekici içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık gayreti sonrasında araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Trafik kapandı

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik Güney yolu trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA