Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ç.(51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giderken dönüş yapan Akhmad K.(60) yönetimindeki 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
