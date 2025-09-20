Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ç.(51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giderken dönüş yapan Akhmad K.(60) yönetimindeki 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA