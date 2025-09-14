Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen araç kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy altı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi-İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet A. (24) idaresindeki 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Sedanur Ç. (23) idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobillerden birisi yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile birlikte Beyza A. (22) ve Yudum M.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.